Eddie Redmayne ist erneut Vater geworden

Oscar-Preisträger Eddie Redmayne (36) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Söhnchen Luke Richard sei bereits am 10. März zur Welt bekommen, hieß es in einer Anzeige in der britischen „Times“. dpa