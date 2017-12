später lesen Superstar Ed Sheeran diente früher als Zielscheibe FOTO: Charles Sykes FOTO: Charles Sykes Teilen

Twittern







Der britische Popsänger Ed Sheeran („Shape Of You“) denkt an einige seiner ersten Kneipenauftritte nicht gern zurück. „In den Anfängen meiner Karriere flogen mir viele Flaschen um die Ohren. Vor allem, wenn ich bei Hip-Hop-Nächten auftrat“, sagte der 26-jährige Superstar der „Welt am Sonntag“. dpa