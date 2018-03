später lesen Ehe-Aus Donald Trump Junior und Frau lassen sich scheiden FOTO: Manish Swarup FOTO: Manish Swarup Teilen

Nach zwölf Jahren Ehe wollen Donald Trump Junior und seine Frau Vanessa getrennte Wege gehen. Die 40-Jährige reichte am Donnerstag in New York bei Gericht die Scheidung ein. dpa