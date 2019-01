später lesen Tanz-Juror Detlef Soost hat als Eislauf-Kandidat „komisches Gefühl“ FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern







Der jahrelange „Popstars“-Juror Detlef „D!“ Soost (48) ist in der Eislaufshow „Dancing on Ice“ plötzlich selbst Kandidat - und das ist nicht ganz einfach. „Das ist ein komisches Gefühl“, sagte Soost der Deutschen Presse-Agentur in Köln. dpa