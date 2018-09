später lesen Hochzeit Designer Guido Maria Kretschmer hat auf Sylt geheiratet FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (53) hat auf Sylt seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (63) geheiratet. Die beiden gaben sich am Samstag in Keitum in der Kirche St. Severin das Jawort. dpa