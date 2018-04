später lesen Kleiner Hund ganz groß Dackel-Besuch im neuen Dackelmuseum FOTO: Ute Wessels FOTO: Ute Wessels Teilen

Mit einigen vierbeinigen Besuchern hat am Ostermontag in Passau das neue Dackelmuseum geöffnet. Es ist das erste Museum in Deutschland, das dem Dachshund gewidmet ist. Aus der näheren und weiteren Umgebung reisten Interessenten an - mit und ohne Hund - und fachsimpelten über Dackel. dpa