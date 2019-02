später lesen Schauspieler Clemens Schick schätzt Europa als Friedens-Garant FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Schauspieler Clemens Schick (46, „Tannbach - Schicksal eines Dorfes“) ist ein großer ‎Europa-Fan. „Ich liebe Europa, es hat so einen Reichtum an verschiedenen Kulturen“, sagte ‎der gebürtige Thüringer und Wahl-Berliner am Rande der Berlinale. dpa