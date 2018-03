später lesen „Prinzessin der Anden“ Christian von Hannover und peruanisches Model vor Traualtar FOTO: Giancarlo Shibayama FOTO: Giancarlo Shibayama Teilen

Christian Prinz von Hannover und seine Frau Alessandra de Osma haben sich in Perus Hauptstadt Lima das Ja-Wort gegeben. Nachdem das Paar bereits im November vergangenen Jahres standesamtlich in London geheiratet hatte, folgte am Freitag die kirchliche Trauung. dpa