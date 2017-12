später lesen Einschaltquoten Bundesliga unterliegt TV-Drama FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern







Der ARD-Film „Gebrochene Herzen“ aus der Reihe „Die Eifelpraxis“ stand am Freitagabend am höchsten in der Gunst der Fernsehzuschauer. 4,69 Millionen sahen das TV-Drama, was dem Ersten einen Marktanteil von 15,4 Prozent einbrachte. dpa