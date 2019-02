später lesen Ja! Berichte: Darren Criss hat geheiratet FOTO: Jordan Strauss FOTO: Jordan Strauss Teilen

Der Golden-Globe-Gewinner Darren Criss (32) hat Medienberichten zufolge seine langjährige Freundin Mia Swier (33) geheiratet. Die Trauung fand am Wochenende in New Orleans statt, wie unter anderem das Online-Portal „People.com“ am Sonntag berichtete. dpa