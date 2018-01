später lesen Entschleunigung Atze Schröder wünscht sich einen entspannteren Alltag FOTO: Henning Kaiser FOTO: Henning Kaiser Teilen

Der Comedian Atze Schröder (52) fremdelt nach einer rund zweimonatigen Urlaubsreise mit dem deutschen Alltag. „Mir ist durch das Herumreisen in fernen Ländern erstmals richtig bewusst geworden, wie hoch der Arbeits- und Leistungsdruck in Deutschland ist“, sagte er in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. dpa