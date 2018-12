später lesen „Nichts in Arbeit“ Alexander Gerst: Kein Mini-Astro-Alex in Sicht FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Eine Videobotschaft an seine Enkel hat er schon produziert, bisher ist beim deutschen Astronauten Alexander Gerst allerdings noch nicht mal ein Kind in Sicht. „Das werde ich jetzt ständig gefragt. Es ist aber nichts in Arbeit“, sagte der 42-Jährige dem Nachrichtenportal „Spiegel Online“. dpa