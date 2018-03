Endspurt im Postamt von Hanni Hase

Viele Kinder aus Deutschland und Ländern wie Japan, Österreich, Russland und China hätten auch in diesem Jahr wieder Wunschzettel, selbstgemalte Bilder und Basteleien geschickt. Die meisten ausländischen Sendungen kämen diesmal aus einer Schule in Taiwan.

Seit 36 Jahren gibt es das Postamt von Hanni Hase in dem kleinen Dorf Ostereistedt in Niedersachsen. Dort beantworten ehemalige Postler und deren Helfer im Auftrag der Deutschen Post die Briefe. Besonders aufgefallen ist Dunker dieses Jahr ein gebastelter Hase, der neben einem Körbchen mit Schokoladeneiern sitzt. "Hier wurde das Ganze umgedreht: Das Kind hat den Osterhasen beschenkt", sagte Dunker.

Außergewöhnlich sei auch der Brief eines zweijährigen Mädchens aus Japan. Den Antwortbriefen ins Ausland legen die Osterpostämtler auch einen englischen Text bei, der die Herkunft des Osterfestes erklärt.

Seit 2005 können Kinder auch an den Osterhasen Olli und seine Frau Lotti Langohr in der sächsischen Region Oberlausitz schreiben. In Osterhausen, das zur Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt gehört, gibt es ebenfalls eine Osterpost-Filiale.

(gaa)