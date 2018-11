Ende der Zeitumstellung kommt frühestens 2021

Frühestens 2021 könne mit einem Aus des Rituals gerechnet werden, über das sich viele Bürger ärgern. Das bestätigten EU-Diplomaten gestern in Brüssel.

Kommissionschef Jean-Claude Juncker wollte das Thema eigentlich noch vor der Europawahl 2019 erledigen: „Die Menschen wollen das. Wir tun das“, hatte er im Sommer nach einer Online-Befragung gesagt. An der hatten sich 4,6 Millionen Bürger beteiligt, davon drei Millionen aus Deutschland. Repräsentativ war die Umfrage nicht, Juncker verstand sie aber als Auftrag und preschte vor. Jetzt wird er von der Realität eingeholt. Vor einem Treffen der zuständigen Minister am Montag stellt Verkehrskommissarin Violeta Bulc in einer Tischvorlage fest, dass der ehrgeizige Zeitplan definitiv nicht zu halten sei.