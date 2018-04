Emilija Mihailova - schöne Schweizerin hüllenlos

Der 29-Jährigen mit mazedonischen Wurzeln gelang es bereits beim Casting der aktuellen DSDS-Staffel, die beiden Herren in der Jury - namentlich Dieter Bohlen und Mousse T. - gehörig ins Schwitzen zu bringen.

Da fragt man sich, wie es erst den Lesern des Männermagazins gehen wird, für dessen Mai-Ausgabe sie sich vor der Kamera entblätterte. Dort wird jedenfalls nicht ihre sexy Gesangs-Performances, die sie bei DSDS ablieferte, für Wallungen bei den Betrachtern sorgen.

So aufregend Emilija Mihailova optisch rüberkommt, so langweilig hören sich ihre Hobbys an: lesen und backen.

Was ihren Traummann angeht, da hat die Schönheit aus Rorschacherberg in St. Gallen ganz klare Vorstellungen: Es darf kein Fahrrad fahrender Öko sein. Vielmehr muss ihr Zunkünftiger jede Menge Humor haben - und ein möglichst ein schickes Auto.

