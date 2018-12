Der Hauptgewinn, nach dem die Lotterie benannt ist, beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 160 Mal ausgezahlt, da jede Losnummer 160 Mal verkauft wird. In Spanien bilden sich meist Tippgemeinschaften unter Freunden oder Kollegen, da ein ganzes Los 200 Euro kostet.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene „Lotería de Navidad“ gilt als die älteste und - gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme - auch als die größte Lotterie der Welt. Die Ziehung im Madrider Opernhaus (ab 09.00 Uhr) wird am Samstag stundenlang live im Fernsehen übertragen.

Bereits vor einer guten Woche waren die imposanten Lostrommeln ins Teatro Real gebracht worden. In ersterer sind 100 000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten etwa 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden wie immer singend von Schülern des Internats San Ildefonso vorgetragen.

In Deutschland ist beim Kauf von Losen der Weihnachtslottiere allerdings Vorsicht geboten: Die Verbraucherzentrale Bayern warnt ausdrücklich vor der Teilnahme mit Scheinen, die im Internet gekauft worden sind.

Anbieter im Internet machen oft unterschiedliche Preisangaben - sowohl zu den Losen als auch der Gesamtgewinnsumme. Daher ist es sinnvoll, zuvor die Lospreise und Anbieter zu vergleichen. Auch die Auszahlung sei bei Online-Anbietern "höchst zweifelhaft", warnt die Verbraucherzentrale Bayern.

Sie rät außerdem allgemein zur Vorsicht bei Anbietern, die ihren Sitz im Ausland haben. Sogenannte "schwarze Lotteriewetten" sind in Deutschland nicht zugelassen, da auf die Ergebnisse staatlicher Lotterien gewettet wird. Die Verbraucherschützer verweisen etwa auf die Internetportale "Tipp24.com", "Lottoland.com", "Multilotto.com" und "Lottohelden.de".

Bei einer Teilnahme könnten strafrechtliche Folgen drohen. Die vorsätzliche Teilnahme an "schwarzen Lotterien" werde als unerlaubtes Glücksspiel eingestuft und könne zudem als Vortat zur Geldwäsche gelten. Wer sich der Legalität seines Spiels ganz sicher sein will, findet auf der Internetseite des hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter dem Stichwort "White List" eine Liste mit allen seriösen Anbietern.

(mja/dpa/AFP)