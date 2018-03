später lesen Unfall in Sachsen-Anhalt Ein Toter bei Zusammenstoß von Auto und Regionalzug FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalzug und einem Auto in Sachsen-Anhalt ist ein 50-Jähriger ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Langeneichstädt.