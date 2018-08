Dunja Hayali wurde wegen Boris Becker Journalistin

Sie habe als Jugendliche Tennis gespielt und sei ein großer Boris-Becker-Fan gewesen, sagte Hayali der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Schließlich habe sie sich gefragt, wie sie Becker kennenlernen könne: „Ich hatte zwar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, Journalist zu sein, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass die immer mitgereist sind, um über ihn zu berichten. Und hab mir gedacht: Wenn du nicht Tennisprofi wirst, dann eben Journalistin.“

Die 44-Jährige wurde als die „Morgenmagazin“-Moderatorin im ZDF einem größeren Publikum bekannt. Für Samstagabend war ihre Premiere im „aktuellen sportstudio“ geplant.

Die Moderatorin, die täglich mehrere Stunden bei Facebook und Twitter verbringt, kündigte an, online künftig kürzer treten zu wollen: „Ich muss schon zugeben, dass ich in den letzten drei, vier Jahren einiges an Lebensqualität eingebüßt habe.“ Deshalb wolle sie das ein bisschen reduzieren. „Die Balance und Seelenhygiene muss wieder zurückkommen“, sagte Hayali.

(hebu/epd)