Acht Gäste, eine Stunde, zu viele Themen

Dunja Hayali hatte sich einiges vorgenommen. Die ZDF-Moderatorin wollte ein „Oberthema von zwei bis drei verschiedenen Perspektiven aus beleuchten“. In dem einstündigen Format, das einmal im Monat läuft, kombiniert die 44-Jährige Hintergrundreportagen und kurze Gesprächsrunden. Mit acht Gästen war die Sendung zum Thema Flüchtlinge allerdings überladen.

Zu Beginn ging es um die von Innenminister Horst Seehofer geforderten Ankerzentren, in denen über den Aufenthaltsstatus von Geflüchteten entschieden und mögliche Abschiebung vorbereitet werden sollen. Ein vergleichbares Konzept gibt es unter anderem Namen bereits in Zirndorf in Bayern. Dunja Hayali hat die Stadt für ihre Sendung besucht und Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bei ihrer Arbeit begleitet. Eine Mitarbeiterin berichtete in einem Einspieler, sie fühle sich wegen des Bamf-Skandals unter Generalverdacht gestellt.

In der folgenden Diskussion im Studio trafen zwei bayerische Wahlkämpfer aufeinander: Die Grünen-Politikerin Katharina Schulze, Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, und der CSU-Politiker Peter Ramsauer. „Sie zeichnen ein falsches Bild von Deutschland“, warf Schulze dem früheren Bundesverkehrsminister vor. Sie lobte Ehrenamtliche, Polizisten und Verwaltung und erwarte, dass auch zukünftig für genug Lehrer und Polizisten gesorgt werde.

„Es geht bei der Lösung der Probleme nicht immer nur um eine zufällig stattfindende Landtagswahl in Bayern“, sagte Ramsauer. Daraufhin ertönte ein lautes Lachen eines Studio-Gastes. „Wer hat denn da gerade gelacht?“, polterte der CSU-Politiker. „Mit Ihnen rede ich gerne auch nochmal.“

Darauf folgte die Fluchtgeschichte einer afghanischen Familie, von der acht Mitglieder im Mittelmeer ertrunken sind. Ein Sohn der schiffbrüchigen Mutter lebt seit acht Jahren in Deutschland. „Wir sind Gefangene der Politik Europas“, kritisierte er. Im Fokus der Länder stehe Abschottung.

Für die nächste Talkrunde sind drei Gäste im Studio: Gerald Knaus, Vorsitzende des Thinktanks „Europäische Stabilitätsinitiative“ und Mann hinter dem EU-Abkommen mit der Türkei, Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der „Bild“-Zeitung und Tankred Stöbe von „Ärzte ohne Grenzen“. Die drei diskutieren über die Lage in dem überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Tankred Stöbe hatte 2015 auch selbst auf dem Mittelmeer Menschen aus Seenot gerettet. Er kritisierte den Vorwurf, Hilfsorganisationen würden den Schleppern helfen.

Alle drei waren sich einig, dass Menschen in Seenot gerettet werden müssen. „Ein Problem ist: Solange Boote kommen, werden Menschen ertrinken“, sagte Blome. Europa müsse sich trauen, Libyen zu stabilisieren.

Der letzte Einspieler zeigte die Situation in der sächsischen Stadt Borna. Dort wurde die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl 2017 stärkste Partei. Lediglich bei den Erststimmen lag die CDU vorne. Kritik kam von einem Bürger: Durch die Flüchtlingspolitik würden Arme gegen Arme ausgespielt. Dunja Hayali diskutierte am Ende der Sendung mit Petra Köpping, sächsische Staatsministerin für Integration, und Wolfgang Osterkamp, Geschäftsführer der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative Leipzig.

Acht Gäste und viele kurze Gespräche, bei denen auf die Redezeit geachtet werden musste. Ein Gast hätte die ZDF-Sendung womöglich beleben können: Claus-Peter Reisch, der Kapitän des privaten Flüchtlingsrettungsschiffs „Lifeline“, war noch im „Morgenmagazin“ angekündigt worden. Reisch steht derzeit in Malta vor Gericht, weil das Schiff laut Anklage nicht ordnungsgemäß registriert war. Kurzfristig sagte er jedoch seinen Talkshow-Auftritt ab.

(mba)