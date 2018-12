später lesen Ankündigung in Interview Ex-Verkehrsminister Günther Krause will ins Dschungelcamp einziehen Teilen

Schon vor einigen Tagen war spekuliert worden, dass der ehemalige Bundesverkehrsminister Günther Krause ins Dschungelcamp von RTL einzieht. Erst hatte er das dementiert, nun macht er eine Kehrtwende und erklärt in der „Super Illu“, warum er in den Dschungel will.