Das Düsseldorfer It-Girl Evelyn Burdecki hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es die zweite Verona Pooth werden will. Könnte bedeuten, dass die schöne Blonde mit zunächst wenig Aufwand zu einer großen Popularität gelangen will. Allerdings hat die Rheinperle zugegebenermaßen in der großen und mitunter bizarren Welt des Reality-Fernsehens schon ordentlich Gas gegeben: Nach einem kurzen Auftritt beim „Bachelor“ 2016 folgte ein etwas längerer Aufenthalt bei „Promi Big Brother“ 2017, dann ein recht langer Trip bei „Bachelor in Paradise“. Und nun weilt sie in Australien und akklimatisiert sich für das Dschungelcamp auf RTL alias „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

„Ich liebe den Sommer und die Wärme, aber es ist wahnsinnig heiß hier, und gefühlt haben wir hier 300 Prozent Luftfeuchtigkeit – das nervt mich, weil meine Haut nicht atmen kann“, erzählt sie wenige Stunden vor ihrem Einzug in den Dschungel unserer Redaktion. Der Jetlag plage sie noch sehr, und Respekt habe sie auch vor dem Abenteuer, „das genau vor meiner Nase liegt“. Angst vor den mitunter ekelerregenden Dschungelprüfungen ist Evelyn Burdecki im Moment noch nicht anzumerken: „Ich versuche natürlich, immer gut gelaunt zu sein, das ist meine Natur, keine Langeweile zu bekommen und im Falle einer Dschungelprüfung natürlich ganz viele Sterne für mein Team zu sammeln, um für das Essen zu sorgen.“ Allerdings ist sie nicht scharf auf die Prüfungen mit Tieren: „Ich bin ja eigentlich ein tierlieber Mensch.“

Begleitet hat sie nach Down Under ihr Freund und Manager, und ein wenig Heimweh verspürt die 30-Jährige auch: „Australien ist wunderschön, aber ich vermisse natürlich meine Heimat – meine Familie, meine Freunde und das leckere Essen, das ich bald nicht mehr haben werde.“

Das Erfolgsformat startet um 21.15 Uhr – zum 13. Mal. Für 16 Tage gehen zwölf Menschen in den Dschungel. Im Internet zählt Burdecki jetzt schon zu den Meistgesuchten. Sie googeln pro Monat durchschnittlich fast 40.000 Menschen, wie das Beauty-Portal Cosmoty.de berichtet. Eine ausgeklügelte Strategie hat sie aber nicht: „Alles, was ich tue, ist ohne Plan. Ich mache immer einfach“, sagt sie offen. Mit dabei ist auf jeden Fall ihr roter Lippenstift. „Ich will nicht so wie ein Lappen aussehen.“