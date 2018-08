später lesen Schmuggel über die Grenze Drogentunnel zwischen US-Restaurant und Haus in Mexiko entdeckt FOTO: AP / Randy Hoeft FOTO: AP / Randy Hoeft Teilen

Der Gang sei so groß gewesen, dass sich Menschen darin hätten frei bewegen können: In einem alten Fast-Food-Restaurant in Arizona sind Ermittler auf einen Drogenschmuggler-Tunnel gestoßen. Er führt nach Mexiko.