Dritte Explosion in Austin seit Monatsbeginn

In der texanischen Hauptstadt Austin hat es erneut eine Detonation gegeben, zwei Menschen sind verletzt worden. Es ist die dritte Explosion in der Stadt in diesem Monat. Bislang kamen zwei Menschen ums Leben. Die Ermittler vermuten, dass es sich um Hassverbrechen handelt.