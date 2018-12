Eine schwere Explosion in einer Kunststofffabrik in der Dominikanischen Republik hat mindestens drei Menschen das Leben gekostet. 44 weitere seien verletzt worden, darunter 13 Kinder in einer nahen Schule, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsdiensts des Karibikstaats mit. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Hauptstadt Santo Domingo.

Bürgermeister David Collado sagte, ein Heizkessel sei in dem Werk hochgegangen, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei. Die Flammen seien eingedämmt worden. Laut einem Polizeisprecher suchen Einsatzkräfte allerdings unter großen Trümmern aus Beton noch nach weiteren Opfern. Der Eigentümer der betroffenen Firma Polyplas twitterte, die Detonationsursache sei noch unklar. „Wir bedauern die Tragödie zutiefst.“

