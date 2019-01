Mancher Kunde kauft es haufenweise: das Mops-Toilettenpapier von DM. Darauf zu sehen ist ein Mops in einem gestreiften Shirt, der einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt. Eine Sprechblase neben ihm zeigt die Worte: „I love you“. Die Packung ist überwiegend in rosa gehalten. Das gleiche Motiv ohne Sprechblase befindet sich auch auf den Klopapierrollen.

Mindestens bei Hundeliebhabern kommt das Papier gut an. In den sozialen Medien zeigen Bilder, dass so mancher rund ein Dutzend der Mops-Packungen gekauft hat.

Weil die Rollen schon bei so manchem Drogeriemarkt ausverkauft sind, werden sie nun auf Ebay zum Verkauf angeboten. Der Preis liegt zwischen 2,99 und 25 Euro.

Die Mops-Klorolle ist nicht das erste Produkt, das Kultstatus bekommen könnte. Immer wieder schaffen es Firmen, ungewöhnliche Produkte herauszubringen, die auf Ebay für ein Vielfaches des Kaufpreises im Handel angeboten werden. Vor allem das Einhorn ist als Motiv beliebt. So hat es nicht mal einen Tag gedauert, dann war die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport ausverkauft. Rund 150.000 rosa Tafeln kamen im November 2016 mit dem Slogan "Quadratisch. Magisch. Gut." auf den Markt. Sie wurden von der Firma aber nur im Internet vermarktet. Das Konzept ging auf. Bis heute wird die Sonderedition auf Ebay verkauft - ab 6 Euro pro Tafel aufwärts.

Auch die Drogerie DM mischte schon beim Einhorn-Hype mit und produzierte eine Einhorn-Regenbogendusche unter der Eigenmarke Balea.