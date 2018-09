1,5 Millionen deutsch-ausländische Paare in Deutschland

Sieben Prozent aller Ehen oder eingetragenen Lebensgemeinschaften in Deutschland hat ein Partner die deutsche und der andere Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es berief sich dabei auf Zahlen aus dem Jahr 2017.

Bei 1,7 Millionen Paaren (acht Prozent) haben beide Partner eine ausländische Staatsbürgerschaft. Mit 21 Millionen Paaren oder 85 Prozent überwogen insgesamt die deutsch-deutschen Paare. Die Statistiker betrachteten gemischtgeschlechtliche Beziehungen.

(mba/AFP)