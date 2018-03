später lesen Sturz aus 20 Metern Höhe Deutscher Gleitschirmflieger stirbt in Österreich Teilen

Twittern







Ein deutscher Gleitschirmflieger ist am Sonntag in Österreich tödlich verunglückt. Beim Landeanflug in Bezau in Vorarlberg klappte der Schirm in einer Höhe von 20 Metern aus unbekannter Ursache plötzlich zusammen.