Der Australier, der sein letztes Eis isst

Noch einmal sollte Ron zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Australier litt schon seit Jahren an Krebs, der Kampf war längst verloren. Seine Ehefrau Sharon rief also einen Krankenwagen vom Queensland Ambulance Service (QAS). Als die Sanitäterinnen Kate und Hanna eintrafen, erzählte sie ihnen, dass ihr Mann die vergangenen Tage kaum gegessen habe.

Also fragten sie ihn, was er denn essen würde, wenn er könnte. Einen Karamelleisbecher, sagte er. So fuhren sie mit ihm vor der Behandlung im Krankenhaus zu McDonalds, eine der beiden brachte ihm den Eisbecher. Auf einem Foto, das der QAS später auf Facebook postete, ist Ron zu sehen, halb aufrecht auf einer Liege, über seinem Oberkörper ein riesiges Tuch. In der rechten Hand hält er den Löffel, den er sich gerade in den Mund schiebt, in der linken den Eisbecher. Eine Sanitäterin erzählte später „Fairfax Media“: „Er verteilte das Eis über sein ganzes Gesicht, über sein Hemd, er hatte ein großes Grinsen auf seinem Gesicht und seine Frau weinte, weil sie sich so darüber freute, ihn essen zu sehen.“

Am vergangenen Samstag starb Ron. Das Facebook-Posting erhielt 19.000 Reaktionen und wurde 2300 mal geteilt (Stand 7. September 2018). Seine Tochter schrieb später darunter: „Dad freute das so sehr und es war das letzte, was er selbständig essen konnte.“