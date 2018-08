Uwe und Iris Abel holen sich den Sieg

Vier Paare kämpften am Montagabend noch um den Einzug ins Finale beim „Sommerhaus der Stars“. Patricia Blanco und Nico Gollnick scheiterten dabei ebenso wie die Fussbroichs (die schafften es immerhin ins Halbfinale). Bei Spielen wie „Partnerlook“ oder beim Seil schwingen über Schlammlöchern hatten Society-Lady Shawne Fielding und Lebensgefährte Patrick Schöpf sowie das Bauern-Paar Uwe und Iris Abel in der letzten Folge der diesjährigen RTL-Sendung einfach das bessere Händchen und spielten schließlich im Finale um den großen Sieg.

Am Ende konnte es aber nur ein Gewinnerpaar geben - und das waren Uwe und Iris Abel. 50.000 Euro Siegprämie dürfen die beiden nun ihr eigen nennen.

Das Finale aber war weit weniger interessant als das, was im Anschluss kam: das große Wiedersehen aller Kandidaten. Schließlich gab es im Laufe der Sendung so einige Streitereien sowohl zwischen den Paaren als auch zwischen verschiedenen Pärchenkonstellationen - Trennungen inklusive.

Und so setzte sich beim Wiedersehen das fort, was im Haus begonnen hatte: die Paare, die sich schon damals nicht grün waren, zofften sich auch wieder in der Sendung.

Alles andere als gut war etwa die Stimmung zwischen Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker. Die beiden hatten sich kurz nach ihrem Ausscheiden getrennt. Nun redete sie Tacheles. Ihr Ex habe sie betrogen und benutzt, so Bobby Anne Baker. Wollersheim schien das ziemlich egal zu sein. Kein Wunder, ist er doch schon längst wieder in glücklichen Händen.

Anders sah es aber bei Micaela Schäfer und Felix Steiner aus. Auch die beiden hatten sich im „Sommerhaus“ regelmäßig gestritten und nach der Sendung getrennt. Nun nähern sich die beiden aber wieder an und wollen es noch einmal versuchen - ganz ohne das „Sommerhaus“.

(das)