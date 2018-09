Sohn soll Mutter mit Haartrockner in Badewanne getötet haben

Ersten Ermittlungen zufolge warf der Mann am Samstagvormittag einen Haartrockner in die Badewanne, in der sich seine 76-jährige Mutter befand, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten. Der Mann habe sich mittags einem Zeugen offenbart, der sofort die Polizei verständigt habe.

Der 53-Jährige ließ sich den Angaben zufolge vor der Wohnung widerstandslos von den Beamten festnehmen. Dabei habe der Mann einen verwirrten Eindruck gemacht. In der Wohnung habe die Polizei die Leiche der Mutter gefunden. Mutter und Sohn hatten den Angaben zufolge gemeinsam in der Wohnung gelebt. Der 53-Jährige werde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

(felt/AFP)