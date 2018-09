In diesem Outfit spricht Dieter Bohlen über Daniel Küblböck

Daniel Küblböck ist am Sonntag auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen. So viel ist sicher. Über die Gründe dieses Ereignisses wird viel spekuliert. Nun veröffentlichte Dieter Bohlen in einer Video-Nachricht Details darüber, wie er Küblböck in ihren privaten Treffen erlebt hat. Die beiden kennen sich seit 2002. Damals trat Daniel Küblböck als Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ an.

„Ich kenne Daniel ja von früher. Er war auf der einen Seite ja ein lustiges Kerlchen im Fernsehen. Aber wenn er bei mir Zuhause war, gab es eben auch das total krasse Gegenteil“, sagt Bohlen in dem Video. Küblböck konnte laut Bohlen auch „unheimlich traurig und depressiv sein“. Er könne sich deshalb schon vorstellen, „dass Daniel das wirklich gemacht hat“. Bohlen meint, dass Küblböck tatsächlich absichtlich von Bord gesprungen sein könnte. Dann äußerte er seine Bestürzung: „Es tut mir natürlich wahnsinnig leid, ich bin total geschockt und hoffe, dass sie ihn doch noch irgendwie finden.“

Knapp 70.000 Mal wurde das Video inzwischen aufgerufen. Was die Kommentatoren aber wirklich beschäftigt, ist nicht die Nachricht, die Bohlen im Video rüberbringen will, sondern der Pulli, den er trägt. Denn während er über den auf See vermissten Daniel Küblböck spricht, steht auf seinem Pulli zu lesen: „Be one with the Ocean“.

Ob diese Garderobe absichtlich gewählt war oder nicht, bleibt unklar. Die Meinung der meisten Instagram-Nutzer ist jedoch eindeutig: „Ziemlich zynischer Spruch auf deinem Pulli“, schreibt einer. Ein anderer: „Der Spruch auf dem Pulli ist echt #makaber!!! Fingerspitzengefühl schaut definitiv anders aus!!!!!!!!.“ Wieder ein anderer: „Was ist das für ein Pulli?! Schämen Sie sich.“

Eine andere Sache ist den Insta-Nutzern allerdings noch nicht aufgefallen: Nicht nur der Spruch auf Bohlens Pulli ist unpassend, auch Daniels Name im Titel des Posts ist falsch geschrieben. Dort heißt es Kübelböck - also mit „e“.