Junge fällt mit Gesicht auf Grillspieß und überlebt

Der kleine Xavier Cunningham aus dem Bundesstaat Missouri spielte mit Freunden in einem Baumhaus, als er von Wespen attackiert wurde. Auf der Flucht vor den Insekten stürzte er vom Baumhaus und landete mit dem Gesicht voran auf einem Grillspieß, den die Kinder laut US-Medienberichten zuvor senkrecht in den Boden gerammt hatten.

Der Spieß drang unterhalb des Auges durch Xaviers linke Wange und den Schädel. Das Kind rappelte sich auf und rannte nach Hause. „Ich habe ihn schreien gehört“, berichtete Xaviers Mutter Gabrielle Miller der Zeitung „Kansas City Star“. „Er kam rein und hatte dieses Ding im Gesicht stecken.“

Xavier kam sofort ins Krankenhaus und wurde zweimal verlegt, bevor ein qualifiziertes Chirurgenteam gefunden war. Am Sonntag wurde er erfolgreich operiert, rund 100 Ärzte und Mitarbeiter waren dabei im Einsatz.

So etwas habe er noch nie gesehen, sagte Neurochirurg Koji Ebersole dem „Kansas City Star“: Der Grillspieß sei „knapp an seinem Auge, seinem Gehirn und seinem Rückenmark vorbei gegangen.“ Es sei unglaublich, dass der Spieß 15 Zentimeter tief in den Schädel eingedrungen sei, ohne diese Gebiete zu treffen. Auch größere Blutgefäße seien glücklicherweise nicht beschädigt worden. Die Ärzte gehen davon aus, dass Xavier keine ernsteren Schäden zurückbehalten wird.

(mba/AFP)