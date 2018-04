später lesen Bus in Schlucht gestürzt 21 Schulkinder sterben bei Unglück in Indien Teilen

In Indien sind mindestens 21 Schulkinder bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Ihr Schulbus ist am Montag im Bundesstaat Himachal Pradesh von einer Gebirgsstraße hinab in eine Schlucht gestürzt.