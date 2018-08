15 Menschen sterben bei Unglück mit Touristenbus

Im Anschluss sei er dann 20 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die bulgarische Polizei mit. Die Busreisenden befanden sich demnach auf einem Wochenendausflug. Woher sie stammten, war zunächst nicht bekannt.

Neben den 15 Toten habe es außerdem 27 Verletzte gegeben, sagte Gesundheitsminister Kiril Ananjew. Seine Regierung rief für Montag umgehend einen landesweiten Tag der Trauer aus. Nach Angaben von Ärzten, die die Verletzten in Krankenhäusern in Sofia behandelten, befanden sich manche davon in kritischem Zustand.

(felt/dpa)