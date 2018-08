Italienische Regierung will Autobahnbetreiber zur Rechenschaft ziehen

Zunächst müsse die Führung des Unternehmens Autostrade per l'Italia zurücktreten, forderte Verkehrsminister Danilo Toninelli am Mittwoch via Facebook.

Darüber hinaus prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie Bußgeldforderungen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro.

