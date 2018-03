Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Ein Windsack steht horizontal in der Luft und zeigt den recht starken Wind an. In den nächsten Tagen wird bundesweit ungemütliches Wetter erwartet - teils mit Frost, teils mit Sturm, teils mit Schnee.

Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund: Ein Windsack steht horizontal in der Luft und zeigt den recht starken Wind an. In den nächsten Tagen wird bundesweit ungemütliches Wetter erwartet - teils mit Frost, teils mit Sturm, teils mit Schnee. weniger