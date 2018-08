„Big Bang Theory“ - Nach der zwölften Staffel ist Schluss

Das teilte der US-Fernsehsender CBS am Mittwoch mit. Die zwölfte Episodenreihe der Comedy-Serie um die hochintelligenten Nerds Sheldon Cooper (Jim Parsons) und Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) wird in den USA ab dem 24. September ausgestrahlt. Sie zählt auch in Deutschland zu den beliebtesten Fernsehserien überhaupt.

Parsons' Rolle in der Serie hat ihm vier Emmys und einen Golden Globe eingebracht. Mittlerweile gibt es auch ein Prequel über seine Figur, „Young Sheldon“.

(felt/dpa)