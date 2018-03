Bewegende Trauerfeier für Siegfried Rauch

"Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl würdigte seinen Kollegen als bodenständigen, zuverlässigen und humorvollen Menschen. Auch Rauchs langjährige Kollegin Heide Keller sowie die Schauspieler Michaela May und Fritz Wepper waren zur Trauerfeier gekommen. Rauch, der vor allem in der Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns Jakob Paulsen bekanntgeworden war, war am vorvergangenen Sonntag im Alter von 85 Jahren an Herzversagen gestorben. Am vergangenen Freitag war der Schauspieler im Familienkreis in seinem Heimatort Obersöchering beigesetzt worden.

(dpa)