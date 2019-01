Mehrere Menschen sind im kalifornischen Torrance, unweit von Los Angeles, Opfer einer Schussattacke geworden. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Die Schüsse wurden in einem Bowling Center am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) abgegeben. Die Hintergründe sind noch unklar. Ebenso unklar ist, ob es Tote gibt oder wie hoch die Anzahl der Verletzten ist. Die Polizei in Torrance hat das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Mehr in Kürze.

(AFP/mja)