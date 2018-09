Von guten und bösen Ausländern

Da waren keine Blumen im Revier, als wir kamen, und wir waren ja auch nicht gekommen. Kommen ist etwas, das Touristen tun. Wir waren gegangen. Wir waren aus dem Iran geflohen, und man flieht nicht zu einem Ziel hin, sondern von einem Zustand weg.

Das ehrliche Arbeiterethos des Ruhrgebiets zeigte sich uns nicht einmal als Klischee. Der Pulsschlag aus Stahl war erloschen. Den Arbeitern kam zunächst die Arbeit, dann der Sinn abhanden. Was vom Tage übrig blieb, wurde vergeudet, um den Tag zu vergessen. Was wirklich blieb, war der Verschleiß. Geduckt waren sie und ohne Lot. Ihre romantisierte Bodenständigkeit spiegelte sich ausschließlich in der Unfähigkeit wider, groß zu denken. Kein Selbstbewusstsein. Kein Klassenbewusstsein. Ein leises Murren über „die da oben“ und ein ironiefreies „Muss!“ auf die Frage nach ihrem Befinden. Vorstellungen eines erzwungenen Daseins.

Jenes Ruhrgebiet der späten 80er war eine in die Jahre kommende Jungfer, die ihr Antlitz ohne Schminke längst nicht mehr ertrug. Die unentwegt Müll kaufte und ohne Fernseher nicht einschlafen konnte. Es hatten sich fragwürdige Wertekonsense gebildet. Zum Beispiel zwischen einem anatolischen, grob fahrlässig gelesenen Islam, dem die Schönheit abhanden gekommen war, und einem humorlosen, polnischen Katholizismus. Die Basis dafür schien die Abgrenzung zur Urbevölkerung zu sein. In einem Huhn-Ei Paradoxon müssten die frustrierten Neuankömmlinge auf ein misstrauisches Deutschland getroffen sein. Schwer zu sagen, wer wem entschlüpft war.

In der immer noch in Teilen nationalsozialistisch denkenden Bundesrepublik der 1950er-Jahre hatten deutsche Ärzte ihren Vätern noch in den Mund geschaut, bevor man sie ins Land gelassen hatte. Auch Zahnbelag entschied über die Einreise. Schädelmessungen waren unpopulär geworden. Dem Zehntausendsten Zuwanderer schenkte man ein Moped. Dem Hunderttausendsten ein Auto. Immer stellvertretend. Immer exemplarisch. „Teil es mit den Anderen, ja?“, lautete die inoffizielle Botschaft. Vielleicht hatte die Ablehnung schon dort begonnen. Wir wussten es nur nicht.

Wir gingen nicht, aber blieben auch nicht

Nein, da waren keine Blumen im Revier. Dennoch gingen wir nicht, was nicht heißen soll, dass wir blieben. Bleiben ist etwas, das Einwanderer tun. Wir waren Flüchtlinge. Wir warteten. Wir schauten aus einem Land, das gerade eine Mauer niederriss, rüber in die Heimat. Auf ein Land, das gerade eine Mauer errichtete. Wir gehörten nicht hierher. Wir wussten das, und so war auch unser Leid leichter zu ertragen. Unser Leid kam ohnehin nicht in großen Dosen. Im Pott kam nichts in großen Dosen. Es waren, wie es so schön heißt, die kleinen Dinge. Ab und zu mal Kanake genannt, Ali gerufen zu werden. Oder, dass mein Vater, ein belesener, stolzer Mann, in der Sparkasse geduzt wurde. Hier ein Bombenlegerwitz, da ein kleiner Islamistenseitenhieb. Fünfzehn, zwanzig Jahre lang. Im Wochentakt. Die Polizeikontrollen am Hauptbahnhof, die nicht lange dauerten. Dann der erste physische Kontakt mit Skinheads. Das nur mangelhaft kaschierte Misstrauen der Eltern meiner deutschen Freundinnen, der Kaufhausdetektive, der Omis im Bus, im Aufzug, im Treppenhaus. Einzelfälle. Nichts Großes. Demütigungen halt. Aber drüben änderte sich nichts. Die Heimat, die immer weniger eine war, zerlegte sich hinter Mauern, die niemanden interessierten. Und dann ging ich wieder. Diesmal nach Berlin.

Keine spuckenden Arbeiterkinder mehr. Keine Nachbarn, die es tatsächlich nett meinten, wenn sie mich Peter nannten. Keine Boulevardzeitungen, die so flächendeckend verteilt herumlagen, als hätten die Alliierten sie aus Flugzeugen abgeworfen. Die Polinnen hier putzten keine Treppenhäuser. Sie schritten durch Galerien. Ich hörte, wie weich die arabische Sprache klingen konnte, wenn Journalisten sie sprachen. Ich sah schwule Türken Händchen haltend. Ich sah Menschen, die sich dazustellten und nachfragten, wenn Polizisten einen Dunkelhäutigen filzten. Vielleicht war es eine bessere Welt, vielleicht war auch die Matrix einfach nicht ganz so engmaschig. Ich wusste es nicht. Aber ich beschloss zu bleiben, und dann lernte ich.

Ich lernte, dass Amerikaner, Italiener oder Brasilianer die besseren Ausländer waren. Ausländer, zu denen die Deutschen in ihrer Identitätslosigkeit hochschauten, und dass sie das auch von mir erwarteten. Ich lernte, dass es irgendwie nonchalant war, wenn ein Italiener „er“ mit „sie“ verwechselte. Wenn ein Türke aber einen Akkusativ verhaute, es etwas mit nicht integrierbar sein zu tun hatte. Ich lernte, dass ich als Perser ganz gut dastand, als Iraner aber nicht. Als Perser war ich kultiviert. Arier. Ärztesohn. Perser waren der Shah und die schöne Soraya. Iranisch hingegen waren Ayatollahs, Ahmadinejad und Atombomben. Iraner waren nur ein bisschen besser als Türken oder Araber.

Ich lernte, dass es okay ist, Neger zu sagen, wenn man es nur halbernst oder ironisch meinte, oder für ein wichtiges Blatt schrieb oder ehrenamtlich den Wagen für die Tafel fuhr. Dass Rassismus per se ein Phänomen der Unterschicht war. So etwas wie schlechte Ernährung oder Vitaminmangel. Etwas, das woanders stattfand. Wenn man hier mal Neger sagte, war es, als würde man ab und zu mal eine Zigarette anzünden. Deshalb war man nicht gleich Raucher. Hier konnte man gar kein Raucher, gar kein Rassist sein. Hier war schließlich hier und nicht dort.

Das Ding ist nur, dass es der Lunge egal ist, als was man sich sieht. Das Gift bleibt da liegen, lange nachdem die Zigarette ausgemacht wurde, und was jetzt hier passiert mit der längst fälligen Rassismusdebatte, ist nichts anderes als ein erstes Husten, auf das noch Auswürfe und Krämpfe folgen.

Ich hege keine Sympathien für den türkischen Präsidenten Erdogan und ich halte den Fußball-Profi Mesut Özil nicht für fähiger, einen politischen Diskurs zu führen, als Lothar Matthäus. Aber ich gebe Özil recht, wenn er sich fragt, warum er Deutschtürke ist, Lukas Podolski aber nicht Deutschpole. Warum ist der Sohn des weißen US-Soldaten Deutscher, der Sohn des dunkelhäutigen US-Soldaten aber ein Afrodeutscher? Wie viel hat dieser Junge noch mit Afrika zu tun? Und warum ist Deutschrusse ein gängiger Ausdruck in diesem Land, Frankodeutscher aber nicht?

Das Bild von der Lunge ist vereinfachend. Trotzdem passt es ganz gut. Viele rauchen ab und zu eine Zigarette. Auch ich. Viele wissen aber nicht, wo Rauchersein anfängt. Andere haben Angst, dass wir ein Land von Rauchern werden, wenn wir jeden so nennen, der mal eine Zigarette angezündet hat. Wiederum andere misstrauen jedem, der sich ein Feuerzeug zulegt. Manche rauchen passiv, manche heimlich, andere nur in Gesellschaft oder nach zwei Bier und manche sind eben auch bekennende Raucher, aber vor allem sind wir alle Lungen. Das Gift ist in jedem von uns. Wir alle sind irgendwann gekränkt worden, haben Demütigungen erfahren. Man hat sich nicht entschuldigt bei uns. Man hat gefragt, wie es uns damit geht. Deshalb husten wir. Alle durcheinander. Auch ich. Jetzt. Hier. Und auch ich habe keine Lösung. Auch ich weiß nicht, wo Rauchen anfängt, wie man den Zigaretten fernbleibt und was es da ist, tief in uns, das sich ab und zu ein, zwei tiefe Züge wünscht. Ich weiß nur, dass weder Gifte zu speichern, noch Husten die eigentlichen Aufgaben der Lunge sind. Dass wir nicht hier sind, um zu frustrieren oder zu hassen. Das ist auch schon alles.

Behzad Karim-Khani wurde 1977 in Teheran geboren, seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Karim-Khani studierte Medienwissenschaften und Kunstgeschichte in Bochum. Seit 2001 lebt er in Berlin und arbeitet als Autor und Gastronom.