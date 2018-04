Einigung bei Prozess um Sex in Umkleidekabine

Die Parteien hätten sich auf ein fünfjähriges Hausverbot für die beiden und Stillschweigen über das Geschehen in der Kabine geeinigt, sagte ein Sprecher der Wund-Unternehmensgruppe, zu dem die "Badewelt" gehört, am Montagnachmittag. Das Amtsgericht Sinsheim war für eine Mitteilung nicht mehr erreichbar (Az.:

1C60/18).

Das Bad hatte dem Paar vorgeworfen, im Dezember in einer Kabine Sex gehabt zu haben. Die beiden hatten das stets bestritten. Die Anwaltskosten trägt nun jede Partei selbst, die Gerichtskosten werden geteilt. Laut Amtsgericht will das Bad gegen weitere Paare vorgehen, die in Umkleidekabinen Sex gehabt haben sollen.

(felt)