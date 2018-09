Bachelor-Kandidatin gesteht anderer Teilnehmerin ihre Liebe

Im Prinzip unterscheidet sich die vietnamesische Version der TV-Sendung „Der Bachelor“ nicht von denen im Rest der Welt: Ein Haufen junger, schöner Frauen will einen ebenso jungen und schönen Junggesellen, doch nur eine ist am Ende die Auserwählte. Als Zeichen seiner Zuneigung verteilt er am Ende jeder Folge Rosen.

Die Kandidatin Minh Thu allerdings hielt sich nicht so wirklich an die Regeln. Ein Video zeigt, wie sie in der „Nacht der Rosen“ offenbar ohne eine solche dasteht. Da macht sie ein überraschendes Geständnis. Mit stockender Stimme sagt sie, sie habe ihre große Liebe gefunden. Aber es sei nicht der Bachelor, sondern jemand anderes. Unter Tränen geht sie schnurstracks zu einer anderen Kandidatin, Truc Nhu, und drückt den Kopf an ihre Brust. Truc Nhu tätschelt den Kopf ihrer Verehrerin. „Komm mit mir nach Hause“, sagt Minh Thu zu ihr.

Und tatsächlich schreitet diese, die vom Bachelor eine Rose erhalten hat, zu ihm. Er sei wirklich etwas Besonderes, sagt sie. Der ahnt, worauf es hinausläuft und warnt sie. „Du wirst bereuen, was du gerade im Begriff bist zu sagen.“ Das hält sie nicht davon ab, ihm mit Tränen in den Augen die Rose zurückzugeben. „Ich weiß, du wirst jemanden finden, der dich wirklich liebt“, sagt sie. Danach verlässt sie mit ihrer Verehrerin den Raum.

Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Nicht mehr im Clip zu sehen ist, wie Truc Nhu - zur Erinnerung: die Frau die ihre Rose zurückgab - sich doch dafür entscheidet, weiter an der Show teilzunehmen.

(seda)