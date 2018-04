"Bachelor in Paradise" verkuppelt Ex-Kandidaten

Diesmal sind es nicht nur ein Mann oder eine Frau, um die zig Singles herumschleichen. Bei "Bachelor in Paradise" treffen Ex-Kandidaten aus etlichen "Bachelor"-Kuppelshows aufeinander. Und das im Urlaubsparadies Koh Samui. Die Frauen und Männer leben zusammen in einem Resort und können sich dort kennenlernen. Dates gibt es natürlich auch sowie die berühmt-berüchtigte "Nacht der Rosen". In der einen Woche vergeben die Herren die Rosen, in der anderen die Damen. Wer keine bekommt, muss sofort gehen. Und das Besondere: Jede Woche kommen neue Teilnehmer dazu.

Ex-Bachelor Oliver Sanne ist mit dabei

Eine Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" ist Yeliz Koc. Sie dürfte vielen Zuschauern in Erinnerung geblieben sein, weil sie Bachelor Daniel Völz eine Ohrfeige gab. "Die Männer müssen im Paradies keine Angst vor mir haben", sagt sie. Mit dabei ist auch Evelyn Burdecki, die auch im "Promi Big Brother"-Haus zu sehen war.

Spannend dürfte die Begegnung zwischen Carolin Ehrensbeger und Ex-Bachelor Oliver Sanne sein. Im Finale der Staffel von 2015 entschied sich Sanne gegen sie und wählte eine andere. Bis heute hinterfragt er seine Entscheidung von damals. "Vielleicht habe ich beim ersten Mal ja jemanden übersehen?", sagt er.

Durch die Show führt Florian Ambrosius, einer der Moderatoren der RTL-Morgensendung. In den USA liefen bereits vier Staffeln des "Bachelor"-Spin-Offs. In Deutschland startet die erste am 9. Mai. Ausgestrahlt werden die sechs zweistündige Folgen zur gewohnten "Bachelor"-Zeit mittwochs um 20.15 Uhr.

Das sind die Kandidaten

Carina Spack (21), Bachelor-Staffel 2018

Oliver Sanne (31), Bachelor 2015

Carolin Ehrensberger (25), Bachelor-Staffel 2015

Yeliz Koc (24), Bachelor-Staffel 2018

Erika Dorodnova (26), Bachelor-Staffel 2017

Christian Rauch (35), Bachelorette-Staffel 2014

Marvin Osei (23), Bachelorette-Staffel 2015

Pamela Gil Marta (28), Bachelor-Staffel 2015

Johannes Haller (30), Bachelorette-Staffel 2017

Lina Kolodochka (23), Bachelor-Staffel 2018

Saskia Atzerodt (25), Bachelor-Staffel 2016

Evelyn Burdecki (29), Bachelor-Staffel 2017

Domenico De Cicco (35), Bachelorette-Staffel 2017

Philipp Stehler (29), Bachelorette-Staffel 2015

