Ambulanz erfüllt Sterbendem letzten Wunsch

Auf der Fahrt ins Krankenhaus hat ein australisches Ambulanz-Team einem todkranken Krebs-Patienten einen letzten Wunsch erfüllt. Der Krankenwagen legte eigens einen Stopp ein, um dem 72-jährigen Ron McCartney vor der Verlegung auf eine Palliativ-Station noch einen Becher Eis zu besorgen. McCartney, der die Tage zuvor kaum noch gegessen hatte, starb dann am vergangenen Samstag in der Klinik. Er hatte 17 Jahre lang an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten.

Seine Tochter Danielle Smith bedankte sich bei den Pflegern herzlich für die ungewöhnliche Geste. „Dad hat das so genossen“, schrieb sie. „Meine Mutter und ich können gar nicht genug Danke dafür sagen.“ Der Ambulante Dienst des Bundesstaats Queensland (QAS) veröffentlichte auf seinem Facebook-Konto posthum auch ein Foto, das McCartney bei seinem letzten Becher Eis zeigt.

