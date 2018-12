später lesen Augsburg 15-Jährige soll in Flüchtlingsunterkunft missbraucht worden sein Teilen

Twittern







Eine 15-jährige Schülerin soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Augsburg von mehreren Männern sexuell missbraucht worden sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaftmitteilten, sitzen inzwischen fünf Afghanen in Untersuchungshaft.