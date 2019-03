Er geht klettern, tauchen und macht Krafttraining. All das postet er auf Instagram - mit Erfolg. Arthur Chatto, Cousin von William und Harry und in der Thronfolge des britischen Königshauses auf Platz 25, hat mittlerweile die 136.000 Follower geknackt und wird gerade - wenn es nach Boulevard- und Klatschmagazinen geht - zum neuen „Royal Hottie“ erklärt.

Kein Wunder, denn auf Instagram zeigt der 20-Jährige seinen gestählten Oberkörper nur zu gerne, im Fitnessstudio, am Pool, am Strand. Er gibt aber auch Einblick in seine Hobbys, taucht in eisigen Tiefen vor Grönland, besteigt den Lochnagar in den schottischen Highlands oder zeigt sich mit Freunden an der Rennbahn in Ascot.

Arthur Chatto ist übrigens der Enkel von Prinzessin Margaret, Schwester der Queen, die 2002 im Alter von 72 Jahren starb. Sie sorgte mit ihrem schillernden Leben immer mal wieder für Aufmerksamkeit. Er besucht zusammen mit seinem Bruder Samuel die Universität in Edinburgh. Von 2009 bis 2015 war er „Page of Honor“ der Queen, seiner Großtante. In dieser Position durfte er die lange Schleppe ihres Kleides tragen. Ansonsten muss sich Arthur Chatto aber nicht an das Hofprotokoll halten.

Auf Instagram kommen seine Posts besonders bei Frauen an. Die Kommentare reichen von „hottie“ und „sexy“ bis „Kann ich deine Frau werden?“. Da muss man die Damenwelt aber leider enttäuschen. Denn laut „Bunte“ hat Arthur Chatto seit Jahren eine Freundin namens Lizzie.

Sein Bruder Samuel kommt ein wenig nachdenklicher daher. Auf Instagram kommt aber auch das an. Mehr als 50.000 Abonnenten hat er bereits. Ihn sieht man beim Töpfern, in Denkerpose, die Sonne genießend. Er ist zwei Jahre älter als Arthur, wirkt aber deutlich jünger.

(zim)