Es ist ein Junge! US-Tierpark freut sich über Giraffenkalb

Die als Youtube-Star bekannt gewordene Giraffe April ist erneut Mutter geworden. Sie habe am Samstag ein männliches Kalb geboren, teilte der Animal Adventure Park in Harpursville im Staat New York mit.