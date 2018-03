später lesen Themar Amt verbietet Rechtsrock-Konzert wegen brütender Vögel FOTO: dpa, bod skm abl fux FOTO: dpa, bod skm abl fux Teilen

Naturschutz geht vor: Das für Anfang Juni geplante Rechtsrock-Konzert im thüringischen Themar ist verboten worden. Als Grund nannte das Landratsamt in Hildburghausen am Montag die Brut und Aufzucht streng geschützter Vögel am Veranstaltungsort.