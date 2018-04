Am Wochenende wird es im Saarland endlich Frühling

Nachdem auch der Osterhase kein echtes Frühlingswetter im Gepäck hatte, ist jetzt aber ein Ende der Kälte in Sicht – und zwar in ganz Deutschland. Von heute an werde es immer wärmer, verkündete gestern der Deutsche Wetterdienst in Offenbach. Allerdings mischen sich bis Freitag wohl immer wieder auch Wolken und Regen dazwischen. Das Wochenende wird dann aber trocken und richtig gut – mit bis zu 25 Grad. Im Saarland sehen die Wetterfrösche um die 20 Grad.