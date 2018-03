später lesen Schwere Ausschreitungen in Madrid Afrikanischer Straßenhändler stirbt bei Polizeiaktion Teilen

In der spanischen Hauptstadt Madrid ist es in der Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Zuvor war ein Afrikaner bei einer Polizeiaktion gegen illegalen Straßenhandel ums Leben gekommen. Die Bürgermeisterin kündigt gründliche Ermittlungen zum Todesfall an.